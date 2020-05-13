11行業工時指引延遲推出　勞工處賴示威疫情拖累

港府拒絕為標準工時立法，取而代之的是11個指定行業的工時指引。勞工處原定計劃去年第一季至今年上半年逐步推出指引，但該處歸咎去年發生反修例示威風波及今年爆出新冠肺炎疫情，令工作無可避免需要延遲，加上有數個行業仍未就指引涵蓋範圍達成共識，勞工處期望工時指引可在今年內逐步推出。有勞工界代表批評，政府欠魄力，指引更欠缺約束力，令指引一拖再拖。

標準工時立法早於2010年展開討論，但勞資及政府三方一直未能達成共識，令立法工作在2018年擱置，改為推行11個行業工時指引。立法會文件顯示，有6個行業已完成討論工時指引的涵蓋範圍，包括安老院舍、戲院、酒店及物業管理等，現正諮詢三方小組成員有關建議工時及超時工作補償安排的事宜，但文件未有列出涵蓋範圍的具體內容。

有5個行業的小組工作進度緩慢，包括飲食、物流、零售等的小組仍在討論指引涵蓋範圍。勞工處表示，由於去年下半年開始社會事件，以及近期的新冠肺炎疫情，均對本港經濟及各行業營運造成重大衝擊，不利推進討論僱員的工時安排及制訂行業工時指引。因應疫情，三方小組的會議及會面安排無可避免需要延遲。

勞工處指，會因應疫情盡快重啟各行業的三方小組會議，盡力收窄分歧及尋求共識，期望於今年內逐步推出能達成共識的行業性工時指引，政府會在指引推出後3年檢視成效。

勞工顧問委員會勞方代表周小松認為，由於指引欠缺約束力，令資方「無心機做」，加上政府欠魄力，令指引一拖再拖，遲遲未能推出，據他所知飲食、物流等行業的工時討論更不歡而散。另一勞方代表梁籌庭亦認為，指引「得個拖字」，而經濟下行令資方在工時建議上有主導權，勞工處角色被動，令指引更難推出。二人促請政府重啟標準工時立法，否則無助保障僱員。