近半酒精測試儀老化　警隊擬引入新儀器加強執法

新呼氣分析儀器已在阿根廷、加拿大及意大利等地使用。

警隊現時用作打擊酒後駕駛的呼氣分析儀器，其中22套為快將接近操作期限，有見及此，警方擬更換該些老化儀器，以繼續有效執法。警方已物色及認可一款加拿大製造的新呼氣分析儀器。

現時警方認可的呼氣分析儀器，分別為德國呂貝克市德爾格安全有限公司製造的7110酒精測試儀及9510酒精測試儀，陸上總區的所有警署及3個流動呼氣測試中心，合共備有50套呼氣分析儀器，以進行舉證呼氣測試作酒駕執法之用。惟其中22套7110酒精測試儀，已使用超過20年及快將接近操作期限。

為加強對酒駕違例者檢控工作搜證的可靠性，警方物色了一款由加拿大多倫多市安星測試儀器有限公司製造、名為「賽菲爾」(SAF'IR Evolution)的新呼氣分析儀器。

警方委託了香港科技大學化學系就儀器進行準確性及可靠性測試，確定此儀器符合國際法定度量衡組織就舉證呼氣分析儀器的計量建議及購置規格的要求；而有關儀器已在阿根廷、加拿大及意大利等地使用。警方信納「賽菲爾」乃準確可靠的儀器。

就此，警務處處長作出的《修訂公告》就《道路交通(呼氣分析儀器、檢查設備及預檢設備)公告》(第374S 章)附表 1作出修訂，於本周五(15日)刊登憲報，下周三(20日)提交立法會進行先訂立後審議程序，預立於本年7月10日生效。