贏馬後涉向馬會職員派1萬元　女馬主遭廉署起訴

廉政公署今日(13日)落案起訴一名香港賽馬會全費會員兼馬主，控告她涉嫌向在沙田馬場投注櫃位工作的馬會職員提供1萬港元。被告已獲廉署准予保釋，以待被告於周五(15日)在沙田裁判法院答辯。

61歲被告為王梁秀卿，被控一項與公共機構有事務往來時向公職人員提供利益罪。被告於案發時為馬會全費會員及一匹馬的合夥馬主，當她申請成為全費會員時，曾確認自己明瞭馬會是《防止賄賂條例》中所指明的公共機構。馬會提醒所有馬會會員，不得向馬會職員提供小費或賞錢，惟每年農曆新年期間籌集而分派予馬會職員的歲賞基金除外。

被告於2018年12月9日前往沙田馬場一個馬主私用廂房。她合夥擁有的一隻馬匹在其中一項賽事贏得冠軍。控罪指她涉嫌於同日，與馬會進行事務往來時，無合法權限或合理辯解，向在上述廂房附近一個投注櫃位工作的一名助理分行經理及其他馬會職員提供1萬元。

有關馬會職員拒絕接受被告提供的1萬元，並向馬會管理層匯報有關事件，馬會將貪污投訴轉介廉署。馬會在廉署調查案件期間提供全面協助。