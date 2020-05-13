本地新冠肺炎個案再現　楊潤雄指復課安排暫不變

香港再出現新冠肺炎本地感染個案，教育局局長楊潤雄今午(13日)表示，疫情或會出現反覆或有變化，衞生防護中心會就個案進行追蹤及隔離，教育局會視乎調查結果，才決定是否要延遲復課，但至今日為止，分階段復課的安排維持不變。他指，若遇有特別情況，如需改變復課安排會盡快通知公眾。

他表示，不想用簡單數字去決定會否延遲復課，政府會考慮個案是輸入或本地、有否源頭、擴散程度等，教育局會繼續與衞生防護中心保持接觸，因應疫情發展去決定。

至於跨境學童的上課及檢疫安排，他表示政府仍與內地及深圳政府保持聯繫，強調會以學生及社會衞生健康作為考慮，政府亦要考慮一個關口是否足夠、通關時間及交通配套等。

他又指，復課後學校可適當調節教學安排，測考方面可考慮用學生日常學習表現替代，暑假則可按整體進度、停課不停學的效果等作校本安排，如有需要為個別班級或學生進行補課，學校諮詢家長及徵得校董會同意後，應盡快通知家長假期及補課安排。

政府早前公布，各個年級最快在5月27日起分階段復課，分別是中三至中五於本月27日復課；小四至中二學生則於6月8日復課；幼稚園K3至小三學生，則於6月15日復課，幼稚園K1和K2則不在本學年復課。