聽障男遭控向警索資料被拒　法庭令控方交出

一名聽障男學生，涉嫌於去年9月15日銅鑼灣的反修例集會及遊行中襲警而被起訴，案件今日（13日）於東區法院再訊，辯方指案發時被告被10多名防暴警員包圍，各警員不停上下揮動警棍，但辯方索取該些防暴警員的資料及記事冊不果，故要求法庭落令警方交出。裁判官下令控方須在4星期內交出相關資料。

辯方向法庭指，被告有權知道涉案警員的身份，而本案事主、即警員X亦在該十多名防暴警中，但辯方無從得知X是誰，只知他是隸屬秀茂坪重案組第一隊。而在交涉期間，警方曾不合理地要求辯方解釋需要上述資料的原因。

控方在庭上回應稱，當日有超過150名警員在銅鑼灣執勤，每個警員的衣着及裝備幾乎一樣，難以找出辯方要求的特定警員的資料。

另外，控辯雙方今日亦就控罪書上警員X的匿名令陳辭，控方引述警方統計數字指，去年6月至今有超過2000名警員及超過1000警員家屬被起底，當中74人為未成年家屬，可見禁制令不足以保護警員，控方又認為匿名令不會影響新聞自由及公眾利益。

惟辯方強調警員的被起底數字在禁制令之後明顯有減少，而傳媒有就公開審訊的報道自由，不應隨意受到限制，法庭亦須維護公眾知情權。

裁判官現將案件押後至6月19日，屆時會就是否批准匿名令作出裁斷，期間准被告繼續保釋。

20歲被告羅鎮傑，被控於去年9月15日，在銅鑼灣港鐵站軒尼詩道C出口外，襲擊執行職務的警務人員，即警員X。