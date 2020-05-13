教育局收回教育電視中心　港台員工及器材須遷出

今年財政預算案沒有向香港電台撥款製作教育電視(ETV)，據知教育局決定9月收回教育電視中心所在的大樓，港台的員工及器材都須遷出。消息指，港台管理層已通知員工於今(13日)傍晚開會，料有100多名員工受影響。

教育電視中心位於廣播道79號，業權屬於前教育署，現屬教育局。由港台於70年代開始參與製作ETV起，港台與教育局共用中心至今，大樓亦有港台標誌。

教育電視(ETV)近年收視低落，今年財政預算案已徹底刪除港台的ETV製作預算，通訊事務管理局亦會於6月5日起，免除持牌電視台要播放教育電視的要求。

議員葛珮帆表示，政府收回港台教育電視中心很合理，因教育電視製作量少又慢，製作費用卻高昂，加上坊間有不少外判公司願意製作教育電視，故港台教育電視已完成歷史任務。葛稱，教育局應計劃如何充份運用既有平台教育城網站，以及如何處理收回的教育電視大樓。

葛認為，審計報告早前已經指出港台不需再製作教育電視，港台管理層應預早估計大樓會被收回，希望港台可以妥善安置百多名相關員工。葛又稱，港台需要向政府報告如何處理相關器材，若需動用額外資源處理，港台應向政府提出，相信政府再酌情處理。