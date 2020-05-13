8成受訪失業者無聽過再培訓計劃　團體批課程無助解困

新冠肺炎疫情導致多人失業，港府早前向僱員再培訓局(ERB)增撥資源協助失業或就業不足人士進修。惟關注綜援低收入聯盟今(13日)發布的一項調查發現，有80%受訪者竟沒有聽聞該局曾推出專為失業人士提供的培訓計劃，反映該局的計劃課程並未能援助有需要的市民。

政府日前宣布向ERB增撥25億元以優化「特別•愛增值」計劃，增加1萬個培訓名額，並調高所有合資格學員每月最高津貼至5,800元，以協助失業或就業不足人士。關注綜援低收入聯盟上月21日至本月7日進行了《有關政府就業支援及僱員再培訓局課程安排問卷調查》，以網上問卷訪問了240位近期因疫情而失業或就業不足人士。

調查發現，近60%受訪者指出政府推出的第二輪抗疫措施中，沒有任何一項措施能幫助他們，另65%受訪者未曾就讀過ERB舉辦的課程，亦有80%失業或就業不足人士更反映未曾聽過ERB曾推出上述計劃。

有原本任職機場地勤、失業近一個多月的街坊表示，有意報讀ERB課程的原因是相信畢業後會有就業跟進，希望藉此學習一門新手藝後轉業。但在訪談之前，他原來未曾聽過有專門給失業或就業不足人士參與的計劃。

團體建議港府短期內應設立失業援助金，直接紓緩失業者的短期困難，而學員津貼額應涵蓋更多不同技能的課程，同時促政府應提供一定數量的工作崗位予完成課程的學員。