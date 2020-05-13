8成受訪失業者無聽過再培訓計劃 團體批課程無助解困
2020年05月13日 15:49
東網電視更多新聞短片
調查發現，八成受訪者沒有聽聞僱員再培訓局推出專為失業人士提供的培訓計劃。
新冠肺炎疫情導致多人失業，港府早前向僱員再培訓局(ERB)增撥資源協助失業或就業不足人士進修。惟關注綜援低收入聯盟今(13日)發布的一項調查發現，有80%受訪者竟沒有聽聞該局曾推出專為失業人士提供的培訓計劃，反映該局的計劃課程並未能援助有需要的市民。
政府日前宣布向ERB增撥25億元以優化「特別•愛增值」計劃，增加1萬個培訓名額，並調高所有合資格學員每月最高津貼至5,800元，以協助失業或就業不足人士。關注綜援低收入聯盟上月21日至本月7日進行了《有關政府就業支援及僱員再培訓局課程安排問卷調查》，以網上問卷訪問了240位近期因疫情而失業或就業不足人士。
調查發現，近60%受訪者指出政府推出的第二輪抗疫措施中，沒有任何一項措施能幫助他們，另65%受訪者未曾就讀過ERB舉辦的課程，亦有80%失業或就業不足人士更反映未曾聽過ERB曾推出上述計劃。
有原本任職機場地勤、失業近一個多月的街坊表示，有意報讀ERB課程的原因是相信畢業後會有就業跟進，希望藉此學習一門新手藝後轉業。但在訪談之前，他原來未曾聽過有專門給失業或就業不足人士參與的計劃。
團體建議港府短期內應設立失業援助金，直接紓緩失業者的短期困難，而學員津貼額應涵蓋更多不同技能的課程，同時促政府應提供一定數量的工作崗位予完成課程的學員。
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease