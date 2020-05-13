三條口罩生產線逾期未交貨　政府通牒或撤銷資助

政府推出本地口罩生產資助計劃，並批出共20條獲資助的生產線，預計每月可向政府提供3385萬個口罩，不過，商務及經濟發展局今日透露，現時已有3條生產線已過供貨期限「死線」 ，至今未交貨，另有幾條生產線亦限期將至，當局表明，如無特殊原因及具備充分理由，超過一個月的延期會令致獲批資助名額被撤銷。

商經局今日書面回覆立法會議員時，談到向市民派發口罩的計劃進度，會視乎獲批資助生產線的認證和生產進度，預計大約在下月底開始向每戶派發一包10個口罩，稍後公布派發詳情。

至於20條生產線中，有3條生產線在延期後的一個月「死線」後仍無法供貨，當中包括國藥科技醫療用品有限公司的一條生產線、步創科技有限公司的兩條生產線，三條生產線的預計開始向政府供應獲認證口罩的目標日期同為上月10日，每月平均向政府供應200萬個口罩。但延期1個月，亦應在本月10日交貨，惟現時限期已過，當局或考慮撤銷資助。

商經局解釋，現時全球口罩短缺,各地企業都爭相設立口罩工廠,並紛紛在近期把口罩樣本送往外地認可實驗室進行認證,以致認證所需時間較平常為長。因應這個客觀因素,政府容許仍在等候其口罩認證測試報告，而未能在預計目標日期前向政府開始供應獲認證口罩的獲資助公司，申請延期一個月。

另外，威信科技（國際）有限公司經延期後的供貨「死線」亦將於明日到期；S.E.C. Hong Kong Factory Limited、Hong Kong Lion Production Company Limited及國藥科技醫療用品有限公司等多條生產線則將於後日到期。