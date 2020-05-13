港增3宗確診1宗屬輸入個案　2嫲孫本地感染6家人有病徵

香港在23日本地零確診後再出現本地新冠肺炎個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午(13日)公布，香港新增2宗本地個案及1宗外地輸入個案，累計病例達1051宗。其中2宗本地個案為66歲女子及其5歲孫女，而輸入個案為1名34歲男子，他曾赴巴基斯坦。

她指，66歲女患者是家庭主婦，她本月8日發病，11日到門診求醫。她與家人住在葵涌梨木樹邨五座，平時會到楊屋道街市買菜，期間有戴口罩，之後再到其兒子位於荃灣街市街卓明樓的居所，幫忙湊其5歲孫女。其孫女11日發病，兩人均沒有外遊紀錄，屬本地個案。

張補充表示，66歲女病人有8名密切接觸者，當中7人包括該名孫女出現咳、發燒等病徵，送往醫院治療及檢測病毒，餘下1人無病徵，送到檢疫中心隔離，除了其孫女證實確診，其餘6名家人的初步化驗結果呈陰性。孫女本月2日及9日曾到荃灣日朗坊補習中心。衞生防護中心會為梨木樹邨五座及卓明樓的住客、楊屋道街市檔販及補習中心職員和同學進行病毒檢測。

此外，女童本月9日起曾到居於大角咀富榮花園第8座的外婆家中食飯及暫住多日，其外婆是密切接觸者，亦會被安排檢疫。

食物及衞生局副局長徐德義表示，非常關注再次出現本地個案，正進行追蹤工作，並呼籲市民有心理準備，疫症會持續變化，正如南韓及吉林省出現疫情反彈，建議市民繼續做好防疫工作。他指現階段政府暫時認為無必要再收緊早前放寬的防疫措施，但會按需要作出適時調整。另外，政府計劃加強社區病毒檢測範圍，涵蓋高風險群組，例如機場工作人員及安老院職員，來自長者院舍的病人即使沒有病徵，醫院亦會進行篩查。