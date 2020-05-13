競委會接納3間網上旅行社承諾　確保有效競爭

競爭事務委員會宣布接納3間主要網上旅行社Booking.com、Expedia (包括Hotels.com)及Trip.com(包括Ctrip.com)根據《競爭條例》第60條而自願作出的承諾，確保有效競爭，令消費者、新競爭者及旅遊業受惠。

競委會認為，3間網上旅行社與住宿提供者所訂立的合約條款，或會削弱網上旅行社之間的競爭，亦可能妨礙新進或規模較小的網上旅行社進入市場或擴展業務，令消費者無法享受到市場有效競爭所帶來的好處。這些條款或會損害競爭，有可能違反條例下的「第一行為守則」。

競委會於3月31日就Booking.com、Expedia及Trip.com建議的承諾展開諮詢，考慮所收到的申述後，認為有必要作2項修訂：在承諾中列明其集團旗下哪些網上旅行社品牌須受該承諾規限；以及規定各網上旅行社每年提交聲明，確認其在聲明所涵蓋的期間已遵守承諾。

競委會行政總裁冼博崙表示，希望此舉確保不同網上旅行社平台能夠有效競爭，預期消費者、住宿提供者、潛在的新競爭者，以至香港整個旅遊業均從中受惠。這是競委會首次根據條例第60條接受承諾，是競委會在執法上的另一重要里程碑，反映他們致力善用條例所訂明的各種執法方式，力求以恰當及相稱的手法處理競爭問題。

3間網上旅行社均有90日時間，修訂它們與住宿提供者的合約，包括現有及日後的合約，以遵守承諾內的規定。承諾的有效期由修訂合約日期起計，為期5年。