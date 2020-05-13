袁國勇研究證新冠病毒來自蝙蝠　可經人類糞便傳播

過去不少新冠肺炎患者的糞便被驗出帶有病毒，顯示疫症或可經糞便傳播。香港大學微生物學系講座教授袁國勇團隊今日(13日)在國際權威期刊《自然醫學》(Nature Medicine)發表研究，透過自行研發出的首個蝙蝠腸道模擬器官，證實能感染從確診患者糞便中分離出來的新冠肺炎病毒，亦證實可透過人類腸道的糞便傳播。研究同時確認新冠肺炎病毒很大機會來自蝙蝠。

新冠肺炎病毒早前被證實與中國雲南的中華菊頭蝠(Rhinolophus sinicus)冠狀病毒基因高度相似，研究團隊利用該品種蝙蝠的幹細胞建立了首個蝙蝠腸道模擬器官，發現新冠肺炎病毒能在模擬器官上持續繁殖，反映病毒能感染蝙蝠腸道細胞，而該模擬器官甚至可以繁殖確診病人糞便分離出來的病毒，即使該樣本的病毒量很低。

團隊其後又利用人類腸道模擬器官進行實驗，發現病毒同樣能在腸道進行病毒複製，進一步證實顯示患者的糞便能傳播病毒。團隊指出，研究反映新冠肺炎並不只經呼吸道傳播病毒，還可經由腸道播毒。

袁國勇表示，研究結果進一步證實新冠肺炎病毒很可能來自蝙蝠，而是次建立的蝙蝠腸道模擬器官，未來可用以測試不同的蝙蝠病毒能否傳人，有助預測下一種有機會引起爆發的病毒。