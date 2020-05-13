鄭若驊民望續「墊司底」　多名新局長錄得負值

被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，民望持續「墊司底」。有機構今(13日)發放最新的特首及問責官員民望數字，鄭若驊民望繼續「包尾」，只得20.2分，更有近7成受訪者反對鄭繼續出任律政司司長。

香港民意研究所就特首及問責官員的支持率發表民意調查。特首林鄭月娥的評分為27.9分，有73%受訪者反對林鄭出任特首。司長方面，鄭若驊評分為20.2分，是3名司長內評分最低，更有69%受訪者反對鄭繼續出任司長。而政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波的評分分別為30.1分及33.3分，張和陳的反對率均為49%。

至於局長方面，13位局長之中只有環境局局長黃錦星的民望淨值錄得正值，其餘12位局長，包括多名新任命局長的民望均為負值。其中財經事務及庫務局局長許正宇、創新及科技局局長薛永恒、民政事務局局長徐英偉、公務員事務局局長聶德權的民望淨值分別為-1%、-3%、-3%及-9%。

局長中民望「包尾」的局長是保安局局長李家超，民望淨值為-47%，下跌7%；民望排名「尾二」是教育局局長楊潤雄，為-35%。