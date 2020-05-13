抑鬱聾啞病人出院後墮樓亡　家屬指院方無提供翻譯涉疏忽

公營醫療體系負擔沉重，病人待遇成關注。有病人家屬向議員求助，指其具自殺傾向及抑鬱病歷的聾啞親人入院時，院方既不准許探訪，亦不安排手語翻譯員進行翻譯，令醫生不能了解病人實際情況，最終其親人出院後20小時內墮樓身亡。議員質疑醫院需負上責任，且有機會觸犯殘疾歧視條例。

死者陳先生(化名)本身是聾啞人士，他於一個月前因失眠、頭痛及自殺傾向而向社工求助並送院，出院不足1日墮樓身亡。病人家屬指，病人住院期間，女兒一直不准進入病房，院方解釋是因為疫情原因，但院方一直沒有安排手語翻譯員，為醫生進行翻譯，直至病人出院才安排，認為醫生未有理解病人真正病況便讓其出院，當中涉及人為疏忽。

家屬亦指出，事後曾與主診醫生、其上司及病人聯絡主任會面，醫生亦承認因疫情關係，沒有進行過聯合小組或個別小組會議，認為當時處方藥物予病人便可出院。此外，院方沒有為病人安排社工、心理學家等專業人士進一步了解病人情況，家屬亦認為有歧視聾啞人士之嫌。

議員郭家麒形容事件屬嚴重事故，院方及醫管局需為事件負上責任，指病人只有小學程度學歷，院方未有安排手語翻譯員，令他只能靠寫字溝通，若有安排手語翻譯員，可進行較深層次溝通。他又指，涉事醫院早前已表明會推出視像探訪服務，不明白為何院方不容許家屬以視像形式探訪，病人出院前亦缺乏全面評估。