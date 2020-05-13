巴裔港人被送駿洋邨稱歧視　申人身保護令遭拒

一名巴裔港人返港後被送往駿洋邨，他覺得受種族歧視向法庭申請人身保護令，但遭拒絕。

一名由巴基斯坦返港的香港永久居民，到港後被勒令到駿洋邨接受14天隔離檢疫。他不滿當局不准他在家或到酒店隔離，指強制他入住駿洋邨是出於地域或種族歧視。他因此委託律師向高院緊急申請人身保護令，原訟庭上周五（8日）開庭後拒絕其申請，今天（13日）頒發書面理據，指政府以旅客抵港前踏足的地區決定檢疫安排，不涉種族歧視，而隔離檢疫安排對個人權益的影響合乎比例，因此駁回人身保護令申請。

本案申請人Syed Agha Raza Shah，在今年4月28日由巴基斯坦乘飛機到多哈轉機，翌日返抵香港後，衞生署安排他到駿洋邨隔離，其檢疫期剛好於今日（13日）凌晨屆滿。

他指有同機返港的其他旅客毋須到駿洋邨檢疫，有來自英美等新冠肺炎病例較巴基斯坦更多的地區的抵港人士，就可在家或於酒店隔離，他因此覺得他是因國籍或種族而被歧視。

法官在判詞中指出，申請人認為因國籍或種族被歧視，是出於對事實的誤解。政府的律師已解釋，決定是否需要檢疫，是考慮旅客之前曾在甚麼海外地方逗留，與國籍種族完全無關。下令要抵港人士檢疫，是為達致公共健康的合理目的，措施亦與目的相符。

至於安排檢疫人士到哪裏隔離，法官就指衞生署比法庭更有條件作出決定，考慮因素包括：相關地區的疫情狀況、從該地區來港的人數多寡，及檢疫資源分配等。此外，當局亦已對申請人的穆斯林飲食需要作出特別照顧。

衡量上述因素後，法官認為要從巴國來港人士到駿洋邨並非不合理，且已在申請人個人利益與公眾利益間取得平衡，因此拒絕向申請人批出人身保護令。