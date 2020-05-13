涉串謀詐騙資產估值服務介紹佣金　3男女遭廉署起訴

廉署今日起訴一間資產估值服務公司的2名前僱員以及其中1人的妻子。

廉政公署今日(13日)落案起訴一間資產估值服務公司2名前僱員以及其中1人的妻子，控告他們涉嫌在介紹客戶予該公司提供估值服務時，串謀詐騙佣金13800元。3名被告已獲准保釋，將於周五(15日)在東區裁判法院答辯。

34歲的曾鏡波為漢華評值有限公司(漢華評值)前董事；35歲的黃家俊為漢華評值前高級經理；而34歲的梁詩蔚則為黃的妻子，同被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。

曾鏡波於案發時任職漢華評值董事，該公司為客戶提供多項企業及諮詢服務，包括就商業及無形資產估值，他亦是該公司企業價值評估及交易諮詢小組的主管，黃家俊則是該組的高級經理，其工作由曾監督；梁詩蔚當時是黃的女朋友。根據該公司的介紹佣金計劃，如新客戶由非公司職員介紹，該介紹人會獲發一筆介乎合約金額10%至30%不等的佣金。

控罪指3人涉嫌於2016年2月3日至5月13日期間，一同串謀欺騙漢華評值，不誠實地向該公司虛假地表示，梁曾介紹一間資訊科技公司聘用漢華評值提供服務，從而誘使漢華評值向梁支付介紹佣金13800元。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行；漢華評值及上述資訊科技公司在廉署調查案件期間提供全面協助。