阻警截查少年案押後裁決　辯方質疑警長杜撰

五旬清潔工涉嫌在去年8月5日全港「三罷」當晚阻擋警長截查罵警的少年，因而被控阻差辦公罪一案，辯方今（13日）在九龍城法院結案陳詞。辯方重申被告從未故意阻撓警方，亦不能證明少年跑離現場與被告行為有關，形容事件只是誤會。法庭押後至6月8日裁決，期間被告准以原有條件保釋。

50歲被告何永隆，被控當日在深水埗欽州街與長沙灣道交界，阻礙警長馮耀彤執行職務。

辯方陳詞時強調，當日警長上前擬截查少年時，少年已經退後，雙方亦相距8米，質疑少年當時已經想跑離現場，即使被告沒有出現，警長也可能查不到少年身份，被告的阻撓效果成疑。此外，在呈堂的警方錄影片段中，根本未有拍攝到被告曾說：「走、走呀」，或曾在警長前左右移動，質疑上述事件全部是警長杜撰。

辯方續指，阻撓在正當執行職務的警務人員控罪中的阻撓二字，需符合2個條件，即刻意為之及無合法辯解。而被告當時只是想步往安全島，期間包括警長在內的警員突然上前，由於現場環境嘈雜，他聽不到警長正執行職務，從警方錄影片段中，亦未有聽到警長開聲截停，被告於是無意間對警長造成阻礙。辯方亦提到，警長沒有警誡被告，卻又拒絕就此認錯，是不誠實的表現。