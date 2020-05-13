何鴻燊大房兩女兒　就家族信託對薄公堂

賭王何鴻燊與元配黎婉華所生的兩個女兒何超雄與何超賢，為家族信託的問題對簿公堂。妹妹超雄昨（12日）入稟高院原訟庭，要求出任信託受託人的姊姊超賢，向她提供信託契、以及涉及所有與改變信託安排的文件。超雄亦要求超賢交代信託帳目及財產清單。有關資料需在法庭作出頒令後的7日內交出。

本案原告何超雄，被告何超賢。原告在其原訴傳票列出兩個涉案的信託，分別為以黎婉華英文名為名的 Clementina Ho Trust、及以何鴻燊與黎婉華兩人為名的 Stanley and Clementina Family Trust。

原告指被告為上述兩個信託的受託人，她現要求法庭頒令，要被告或其他獲授權人士，在頒令後7天之內訂立誓章，聲明她是否持有與信託有關之文件。

原告要求的文件，包括信託契、涉及更改信託安排及更換受託人的契據等文件、信託帳目、信託資產、受益人名單、涉及分配財產的文件、關於受託人報酬的文件、被告以前收過的意見與指示。以及受託人及他們的律師之間的所有溝通紀錄。

另外，原告亦要求被告提供在2013至2015年間，3次受託人與受益人開會的會議紀錄，以及今年1月一次會議中曾用過的Powerpoint報告內容。不過原告就無描述，有關會議及報告的具體內容。

原告要求被告在確認持有上述資料之後，要准許原告或其律師檢閱與複印其內容。原告並要求法庭准許她使用有關資料尋求司法濟助，向被發現有做錯的人士作出調查並作出法律行動。