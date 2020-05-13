網民熱話：工人房刻薄設計？　床位緊貼電箱好牙煙

香港居住空間有限，聘請外傭安排休息地方亦是難題。有僱主早前上網求助，表示裝修公司將工人房內的床架緊貼電箱擺放，令其煩惱是否要「拆床再建」。事件惹起網民熱烈討論，有人直批設計「冇人性」，亦有人指發展商才是「罪魁禍首」，「點解會將電箱放入工人房？」

該名僱主貼文被截圖上載Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」，僱主稱，由於有假天花以及床被墊高，所以爬上床後工人坐不直。「工人房好窄得個床位，裝修公司仲要整高咗」。又指自己第一次請工人，工人尚未到，現煩惱是否應重做床架，還是等工人覺得「好辛苦」再決定。從截圖可見，工人床緊貼電箱擺放，床下則有多個插頭、拖把及光纖線等設施。

網民質疑該僱主為何要在工人房放入電箱，僱主解釋，所購是新樓，設計屬發展商，並非後期改動。不過網民認為就算工人房有電箱，亦不應放在床邊，設計「冇人性」。「你唔想工人加料就一定要換」、「你試下瞓呢度，冇地方畀人瞓就唔好請工人」。不過亦有網民持不同意見，「其實有間房畀姐姐已經開心喇，至少有私隱」。可能因網民回應太過激烈，最終該僱主自行刪除貼文。

網民有話說

Janice Janice：真係無地方住請鐘點啦～

Ma Wong；其實問得都起碼覺得有問題，好事嚟。

Maness Sue：弱弱一問，日日瞓喺電箱隔離會唔會好容易中輻射而生cancer？

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