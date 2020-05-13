房委會房協可供再編配公屋單位　過去5個年度共收回逾4.4萬個　

運輸及房屋局公布過去5個年度，房屋委員會及房屋協會共收回逾44,000個可供再編配的公屋單位，揭出當中近3成房委會租戶因購置資助出售房屋而交回單位，涉及13073個單位。

運房局今(13日)回覆議員尹兆堅書面質詢指，房屋委員會及房屋協會在過去5個年度，共收回44,268個可供再編配的公屋單位，當中房委會佔43,601個、房協則佔667個。以2019至2020年度收回10,078個單位最多，亦是唯一數目「破萬」的1年。惟該年度同時為五年來公屋落成量最少的一年，僅有10,107個單位。

上述由房委會收回的公屋單位，近30%租戶因購置資助出售房屋，約26%因戶主離世而交回單位，前者涉及13,073個單位，後者涉11,398個單位。另有272個租戶因家庭入息或總資產淨值超過富戶政策而須交還單位。至於由房協收回的公屋單位，近35%租戶因戶主離世、近34%則因租戶自願而交回單位。另有35個租戶因超出富戶政策規定而須遷出單位。

此外，《長策2019年周年進度報告》提及2020至21至2029至30年度的10年期之公營房屋供應目標301,000個單位，當中包括21,0000個公屋或綠置居單位。運房局指以上目標是指新建的公屋或綠置居單位，並不包括房委會及房協預計在上述10年期內收回並可供再編配的公屋單位。