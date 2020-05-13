督察就暴動案作供　有警員警告拘拍照記者

去年7月28日中西區爆發警民衝突，示威人士往中聯辦途中與警方對峙，警方展開行動拘捕多人，一對夫婦及一名女學生被控暴動罪，案件今(13日)在區院續審。控方傳召高級督察吳智偉作供，講述當日情況。吳在離開法院時，有自稱是警員的男子警告在場記者不得拍照，更揚言「邊個影相就拉邊個」，吳最後由警方安排的私家車接載離開，他明日會繼續作供。

吳智偉於去年7月28日為調派到現場處理當日示威活動的西九龍總區應變大隊指揮官，當日應指示到西區警署外支援。他表示，當日下午4時25分，他在德輔道西與西邊街交界，見到有約200名示威者朝著警方防線前行。

至約5時半，示威人數增至300人，他用揚聲器多次向示威者發出警告，警告他們正在參與未經批准的集結，要求他們往金鐘方向離開，惟示威者未有散去，有人甚至煽動在場人士留守，聲稱該次集會是合法的，且市民集會自由受基本法及香港法律保障。

吳目睹有示威者拆毀路邊鐵欄，用地盤「膠馬」設路障阻路，有人高呼「光復香港時代革命」、「黑警死全家」等口號。至傍晚6時，他目睹有示威者從後巷運送「膠馬」至前線，他警告他們正在參與違法活動。惟及後在場示威者人數增至400，有激進示威者更向警員投擲水樽、玻璃樽、鐵通及雨傘，他遂指示同事展示黑旗，警告施發催淚煙。

吳今午離開法院時，要由司法機構職員及同袍掩護離開法院。當記者跟隨吳進入升降機時，司法機構職員一度伸手阻擋。吳其後偕同袍由法院地庫往灣仔政府大樓停車場的出口離開。據司法機構指引，該處不屬法院範圍。

惟一名自稱是警員的男子提醒記者不得拍照，並揚言「邊個影相就拉邊個」，並指若記者影相就要出示身份證作記錄，記者要求該男子出示身份證，他說：「我執行職務個陣就會出示委任證」，最終吳由警方安排的私家車離開。