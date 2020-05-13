教育局復課指引　音樂堂避免吹奏樂器

教育局今(13日)向全港學校發出復課指引，當中包括一般原則如與他人保持適當的社交距離、保持良好的個人衞生，勤洗手、經常清潔地方和消毒、保持健康生活方式及如有病徵立即求診。除此之外，當中亦提到音樂堂避免安排學生在音樂課吹奏樂器，減低病毒透過飛沫傳播的機會。

至於體育課安排，早前指學生可進行一些保持社交距離的球類運動，及避免游泳及水上活動，但指引提到，若社區傳播風險極微並取消社交距離後，可恢復游泳和水上運動，及進行一些難以實際地保持社交距離的球類活動，例如排球和籃球。

至於補課及暑假方面，指學校可以按整體學生學習進度、停課期間「停課不停學」措施的成效，以及復課後的學習安排等，作出校本假期安排，惟任何決定必須以學生學習利益為依歸和有充分理據。此外，如個別學校認為有需要，可按校本情況及學生學習進度，安排為個別班級、科目或有需要的學生進行補課。

受停課的影響，校方可考慮以學生平日學習表現作進展性評估，取代學期中段的測驗和期中考試。至於年終試方面，則可視乎疫情發展，再行決定。如學校決定舉行年終試，可參考衞生防護中心相關指引。