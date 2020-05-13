港台教育電視成本高　審計報告早已炮轟促檢討

教育局宣布收回教育電視中心，並非一朝一夕，審計署在前2018年發表的報告中，已狠批香港電台在電視營運表現不濟，同時炮轟港台為教育局製作的教育電視節目及視像資源每年耗資逾3000萬港元，質疑成本過高。當時審計署已認為，教育局和港台需要就港台製作學校教育電視節目進行全面檢討，以決定未來路向和應採取的改善措施。

當年審計報告指出，港台製作的學校教育電視節目，2004/05年度至2015/16年度間，幼稚園和中學每班平均收看有關節目者大幅減少66%及38%，但同期的節目製作費卻飆升，2008/09年度相關節目每小時製作成本為77萬港元，增至2017/18年度的158萬港元，十年間製作費上升逾倍，較公共事務及綜合電視節目為高。

審計署又分析2002/03年度至2017/18年度期間，每名製作人員的學校教育電視節目製作數目指標，發現每名製作人員的節目製作數目由2002/03年度的11.9個下跌至2017/18年度年度的8.8個，跌幅為26%，故認為港台需要提高人員的生產力。署方又要求港台採取行動遏制成本及作全面檢討。事實上，港台一直被批評節目立場偏頗外，近年亦屢被外界冠以「大花筒」之名。