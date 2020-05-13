近千「的哥」未換過期司機證　每月6千補貼恐見財化水

合資格的士司機可獲政府第二輪防疫抗疫基金補貼，但申請條件是司機須於今年首季已持有效司機證。多個的士商會今(13日)表示，收到近千名司機投訴，由於過期未換司機證，即使在疫情期間照常開工，亦無法申領補貼。商會指，願意以書面證明該批司機曾於疫情期間開工，呼籲運輸署酌情考慮特殊情況。

第二輪防疫抗疫基金中，政府擬向今年一至三月持有效司機證、並能出示期間最少一個月租車證明的的士司機，提供連續6個月，每月6000港元補貼；至於未能出示期內租車證明的的士司機，若持有效司機證，仍可獲發一筆過7500港元補貼。

不過，多個的士商會接獲大批在疫情期間開工的司機投訴，因沒更換已過期司機證，致無法申領補貼。港九電召的士車主聯會主席羅雪芬透露，收到近500個相關投訴，她曾向運輸署表示車主願意發聲明書，證明該批司機於疫情期間有開工，她希望運輸署「網開一面」：「政府的初心都係想幫司機，依家車主都肯負上刑事責任，證明司機有開工，唔係渾水摸魚，運輸署唔應該咁不近人情」。

車馬樂的士聯會主席陳偉鵬亦指，他負責管理的60輛的士中，有10多名司機亦沒換證，估計該會有數百名司機有類似情況：「好多司機已經60幾歲，佢哋都唔知自己揸得幾耐，所以換證意欲唔高。」香港的士商會副主席張志鈞亦稱，該會收到約100個相關投訴，有指「舊證」上未有列出證件到期日，以致不少司機錯過時間換證。

政府於2018年10月起推出新款的士司機證，有效期為10年，新證顏色為橙色，而舊證的顏色則為藍色。的士司機可到全港共91個運輸署認可承辦商辦換證手續，部分可即日取證。根據法例，的士司機在提供服務時，必須按規定在車廂內展示有效司機證，違者可處罰款2000港元。