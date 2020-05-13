本地個案揭有隱性傳播鏈　張竹君：不排除社區大爆發

香港在相隔23日後再出現本地感染個案，而且涉及多名密切接觸者，社會爆發存隱憂。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午(13日)表示，今次本地個案源頭不明，承認社區有隱性傳播鏈，「不排除陸續有個案出現，更可能有社區大爆發」。

衞生防護中心一直被批評不願擴大社區的病毒篩查，張今日終於表示本周五(15日)起會擴大「加強化驗室監測計劃」，為在機場工作的人員進行免費檢測，每日設500個檢測名額，亦會為安老院舍的員工檢驗。醫管局昨日(12日)起亦為院舍或精神科病人抽樣檢驗，以及為有流感症狀的住院病人都做病毒篩查。張又說，今日會向私家醫生發信，提醒私家醫生增加病毒檢測量，即使病徵輕微的病人都進行化驗。

食物及衞生局副局長徐德義又呼籲市民有心理準備，疫症會持續變化，但認為現階段政府暫時認為無必要再收緊早前放寬的防疫措施，之後會按需要作出適時調整。

此外，北區醫院的隔離病房負壓系統近日先後出現2次故障，醫管局總行政經理何婉霞透露，該院一個單人病房的負壓設施昨晚又再出事，當時病房內有一名需隔離病人，但非確診病人，該病房已經停用，並促機電署徹底調查事故及提交報告。目前該院有一名確診病人在一間隔離病房留醫，該病房運作正常。