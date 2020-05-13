政Whats噏：連續兩次大會書面質詢唔夠數　議員偷懶？

立法會呢2個禮拜嘅大會都係審議新1份預算案，所以冇咗口頭質詢，只有書面質詢，總共16條，但上周三(6日)嘅會議只安排咗14條、今日(13日)嘅會議就只得13條，連續2次大會都唔夠數，情況都好罕見，唔通班議員偷懶？

根據今日大會嘅議程，只係編定咗13項書面質詢，而唔係16項，因為係作出質詢預告期限屆滿時有3個名額冇議員申請。平日班議員爭崩頭咁入口頭質詢同書面質詢，依家竟然班議員放棄書面質詢名額，好反常喎。

自由黨嘅議員鍾國斌就話自己都有2條問題想問，但之前就因為政府在家工作，部門都幾乎停頓，就費事問問題啦，同埋早前財政預算案每個議員都問咗唔少，仲話最重要係因為臨近屆尾，又講明唔係懶，係有其他嘢要處理啫！勞工界議員何啟明就話因為疫情關係，少咗同業界見面傾問題，加上最近都忙緊抗疫基金、「保就業」等新政策措施，暫時放下現有嘅政策，之後會多返啲見面。

「23萬監察」發言人、前議員王國興都話呢個情況唔多見，大多出現係屆尾，班議員無心戀戰，無認真行使監督政府嘅責任。另外，就係因為近日建制派同泛民主派係內會交戰，搞到雙方精疲力盡，大家無心關注其他政策問題，未來就會出現好多細節上嘅甩漏，問題積埋、積埋得唔到解決。