修例風波：九龍區「和你Sing」　多間商場有人聚集叫口號

反修例活動持續不休，今晚(13日)再有網民發起全港多區「和你Sing」活動，當中九龍區的商場，包括旺角朗豪坊、九龍塘又一城、大角咀奧海城及觀塘apm，晚上7時許開始，均有人響應前往，展示標語及叫口號，各商場附近均有警員戒備。當中觀塘apm商場內有數十名人士聚集，部分人展示「光復香港、時代革命」的標語及抗議字句，並高舉象徵「五大訴求，缺一不可」的動作。

而在旺角朗豪坊亦有市民響應號召聚集，他們分站在各層圍欄，高聲呼叫「五大訴求，缺一不可」等口號，商場部分門口已經關閉，另有商舖提早落閘關門，商場亦增加保安在各處巡邏視察。至約8時，商場內有人高叫「有警察」，聚集人士隨即四散，部分人經商場後門離開。

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21:59 有部分示威者離開朗豪坊轉往彌敦道，一度企圖搬出雜物堵路，惟大批持盾防暴警隨即趕至，示威者見狀四散。

21:24 有市民重返朗豪坊，並在一出入口前擺放多張印有林鄭月娥樣貌的紙張及一個仿製生日蛋糕，有人在紙上踩踏，又在現場大灑溪錢。商場正門位置現時有近百人聚集。