網媒記者採訪時品評女警身材　政黨指涉性騷擾促平機會調查

有網媒記者早前採訪示威活動期間，在拍攝直播報道時向2名執勤的傳媒聯絡隊女警員，疑作出言語上的性騷擾，就此，民建聯婦女事務委員會今(13日)到平等機會委員會投訴該記者，要求該會按照既定機制和相關條例，嚴肅處理是次事件並展開調查跟進。

事發於周日(10日)，2名女警在旺角山東街執勤，期間有網媒記者進行直播，涉多次公開地作出言語上性騷擾，對她們的身材評頭品足，又以粗言穢語及淫褻言辭加以嘲笑，並疑用鏡頭追蹤拍攝2人胸部，涉嫌違反《性別歧視條例》。

民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆對於有關記者行為作出嚴厲譴責，並稱；「如果有女性同樣因今次事件而感到被冒犯、憤怒或不滿，可以向平機會作出投訴，要求對方道歉和賠償，此舉亦有助阻嚇日後有網媒在直播節目期間隨意對女性作出侮辱或性騷擾等行為」。

葛又指，現時《性別歧視條例》只局限於某些活動範圍及特定相關關係內發生才屬違法，例如服務提供者及服務使用者的關係。是次事件中，2名女警正負責協助現場媒體進行採訪，即涉事記者乃其服務對象，兩者之間存在服務提供者及服務使用者的特定關係，因此該記者或違《性別歧視條例》。該記者的僱主為公眾媒體，絕對有責任規管轄下員工不應對他人作出任何形式的歧視或性騷擾等行為的措施及指引，即使僱主並不知情，仍可能要負上轉承責任。

她亦鼓勵警方協助事件中兩名女警向平機會投訴，要求涉事網媒當面道歉及賠償。她稱現時社會充斥仇警言論的氣氛，警方更需要為警員提供免受任何形式的歧視或性騷擾。