政府下周日派專機往新德里接滯印度港人　每人需付$8000

為應對新冠肺炎疫情，印度政府在3月下旬起禁止所有國際航班升降，導致不少港人滯留當地。港府今(13日)表示，首班接載滯留印度的香港居民專機，暫定最快於下周日(17日)從新德里出發回港，但具體出發日期和起飛時間，需視乎當地政府的審批時間和配合、當地陸路交通情況，以及航空公司能否順利取得相關批准等。印度有關當局正在處理相關申請。

政府指，首班專機會優先協助現時身處印度首都新德里，以及身處新德里周邊或其他地區而有特殊需要的人士，包括患病、孕婦、幼孩等和他們的同行家人，初步預計會在200人或以上。而乘搭專機的費用由乘客支付，暫時預計每名乘客最多需付約8000港元，最終費用視乎乘客人數而定。

政府指，乘搭專機回港的乘客抵港後會前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制病毒測試。在收集深喉唾液樣本後，他們會前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。