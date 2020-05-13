保就業熱線首日接逾萬宗查詢　僱主自僱者問申請資格條件

補助僱主支付薪金開支的保就業計劃，港府今日(13日)起開放電話查詢熱線1836122 及電郵供市民查詢，政策創新與統籌辦事處回覆東網查詢表示，熱線開放首日有13,085個電話查詢，另收到825封電郵查詢，主要查詢計劃申請資格及條件，該處已即時處理及提供相關資料。

熱線開放時間周一至周五，上午9時至下午6時，申請期內即5月25日至6月14日的服務時間，則擴至周六及周日。東網記者曾致電熱線，熱線分為參與計劃的僱主及自僱人士的選擇，供市民在電話聆聽計劃詳情，包括申請程序、條件、發放金額等，另可與客戶服務員聯絡。熱線透露計劃會有專門網頁，申請人可在網頁填寫申請表格及上載相關證明文件。

第一期保就業計劃申請期為期3周，涵蓋僱主今年6至8月共3個月的工資補貼，料最快6月底發放津貼。僱主可自行選擇去年12月至今年3月其中一個月份，作為計算補助金額的基礎，而領取補助期間的受薪僱員人數不能夠少於今年3月的受僱人數。每名僱員工資上限為1.8萬港元，補貼上限為9000港元。