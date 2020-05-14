疫戰未完料冬季再爆　專家籲趁低位入罩

新冠肺炎疫情反覆，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇曾預告，疫情有機會在冬天捲土重來，直至有效的疫苗出現，呼籲市民不要掉以輕心。有專家認為，本港需要做到未雨綢繆，醫管局需盡量採購防疫裝備，才能應付冬天的疫情，否則的話「口罩荒」現象會再現，最終受苦的只會是市民大眾，而市民個人亦需趁市面尚有貨源「買得就買」，以便不時之需。

袁國勇曾指出，本港夏天時疫情會放緩，但冬季時病毒或會再由其他地方輸入香港，南北半球於冬季交替出現疫情，預計港人在年底前都要每日戴口罩及避免外遊，直至出現抗病毒藥物、疫苗或大部分人都感染並有抗體後才會結束。他昨提到，市民戴口罩的情況有鬆懈，兩至三星期前仍有九成七市民出外戴口罩，最近估計只剩下九成一，希望市民要繼續忍耐。

港大感染及傳染病中心總監何栢良曾指出，過去未有一種冠狀病毒如流感般與人長存，所以現時也沒有科學證據判斷新冠肺炎未來會如何發展，即使有抗體亦未知能否免疫。新冠肺炎在全球互相傳來傳去，病毒一定會有轉變，所以即使大家體內有抗體，也有機會受感染或播毒，只是感染後有併發症或死亡的機會較小，預計疫情在冬天或會再臨，寄語港人待口罩等防護用品價格回落時購入作儲備。

醫管局指出，截至上周五，醫管局保護裝備存倉量共有約二千七百萬個外科口罩、二百三十萬個N95口罩、三百五十萬件保護衣及五百三十萬個全面罩。以目前庫存量及最近的使用量計算，個人保護裝備庫存足夠兩個多月使用。該局會於未來兩個十年醫院計劃中，檢視現有的隔離設施，並會按需要作出相應的規劃安排。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，由於市民仍須與新冠肺炎作戰一至兩年，認為現時疫情稍有放緩時，應恢復公立醫院服務處理積壓的求診個案。

但是，梁子超指入境防疫措施仍須嚴謹以待，因為隨着海外國家放寬限制措施，預計當地疫情會出現反彈，屆時香港仍要堅守阻止輸入個案進入社區。

他指出，即使疫情緩和，仍需做到未雨綢繆，盡力採購防疫裝備，認為醫管局的防疫裝備只有兩個月使用量是不足夠，公立醫院目前仍守得住，只是削減部分非緊急服務，以及港府圍堵措施做得較好，否則裝備會急速消耗，促請當局盡量採購更多裝備，應對冬天的疫情爆發。