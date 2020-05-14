新冠病毒或永不消失　世衞專家警告可能成為風土病

世界衞生組織專家周三（13日）警告，新冠肺炎病毒有可能永久存在，成為風土病，而大流行疫情亦未知何時可以受控。世衞總幹事譚德塞則指出，衞生服務不平等是疫情大流行的主因之一。

世衞突發事件規劃執行主任瑞安指出，到目前為止，新冠病毒的感染人數仍是相對偏低，但病毒可能「永遠不會消失」；又指若沒有疫苗的話，可能要經過多年人們才能擁有足夠的免疫力對抗新冠病毒。他稱，有必要指出的是，新冠病毒有可能成為另一種風土病，就有如愛滋病等新出現的病症一樣永不會消失，但會研發出有效的療法，讓人與之共存。

瑞安又指，研發出新冠病毒疫苗的希望仍存在，但就算如此，仍要花很大努力去生產疫苗並將它們分發到世界各地有需要的人手上，當中每一個步驟都充滿挑戰性。然而，世衞傳染病及流行病專家范克爾克霍夫也指出，雖然有些人對目前的情況感到失望，不過一些國家能夠控制疫情，顯示在沒有醫藥干涉的情況之下阻止病毒蔓延仍是可能的。

另外，世衞周三發表世界衞生統計，顯示人類的預期壽命及健康壽命延長，其中低收入錄得最大增幅，但民眾獲得衞生服務方面並不平等。但譚德塞評論時指出，該報告反映這個持續發展的目標將受疫情拖累，衞生服務不平等是疫情大流行的關鍵因素之一，呼籲各國加強衞生系統和基層醫療保健。他又指，下周的世衞大會將討論抗疫以及重建衞生系統的問題。