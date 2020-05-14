東方日報A1：1家9口3確診　隱形疫魔重臨

沉寂廿多日的新冠肺炎疫情恐再反彈，本港再現三宗本地確診個案，屬一個家庭的三名成員。居於荃灣梨木樹邨第五座的六十六歲女病人，以及其居於荃灣川龍街卓明樓的五歲孫女，兩人均無外遊紀錄，感染源頭不明，兩人到過多處，包括荃灣楊屋道街市、補習社及奧海城等，令社區感染風險大增；而女病人的無病徵丈夫已被安排入住檢疫中心，昨晚亦證實確診染疫；這亦令本港連續廿三日零本地個案正式「斷纜」。衞生防護中心承認社區有隱性傳播鏈，更不排除或會再出現社區大爆發。昨亦新增一宗由巴基斯坦返港的輸入確診個案，累計確診病例增至一千零五十二宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，六十六歲女病人本月八日起發燒，隨後兩日在家休息。本周一她到其居所附近的伍若瑜夫人普通科門診求醫，其後證實確診。女病人平日會到楊屋道街市買菜，亦不時到其子的卓明樓居所照顧五歲孫女。女病人有八名家人，其中七人（包括孫女）出現病徵需送院；其丈夫則無病徵，被送往檢疫中心。現時女病人、其丈夫及孫女三人證實確診，其餘六名家人則對病毒呈陰性。

孫女於本月十一日發病，她本月二日及九日到過荃灣「日朗坊」補習社，當時有一名補習老師及一名同學，三人上課期間均有戴口罩，但防護中心仍會為補習老師及同學進行病毒檢測。孫女於本月九日亦到過其外婆位於大角咀富榮花園八座的居所，與十多人吃飯，並在該處留宿，其外婆等人被列為密切接觸者，需接受檢疫。孫女亦於本月十日下午，與母親到奧海城的「金滿庭」餐廳用膳。

張表示，今次本地個案源頭不明，病人無外遊，亦無與確診者的接觸史，因此會進行大規模篩查，安排涉事兩個居所，即梨木樹邨第五座及卓明樓的全幢住戶，派發深喉唾液收集瓶進行大規模病毒檢測；亦會為涉事街市的檔販檢驗，希望找出隱形病人。

至於昨日新增的一宗輸入個案，是一名三十四歲男病人，曾到巴基斯坦探親，本月九日抵港，當日在機場留下深喉唾液樣本，當時檢測結果呈陰性，其後入住檢疫中心。惟他前日發燒，送院後證實染疫。

衞生防護中心一直被批評不願擴大社區的病毒篩查，張在昨日終於表示，本周五起會擴大「加強化驗室監測計劃」，為在機場工作的人員進行免費檢測，每日設五百個檢測名額，亦會為安老院舍的員工檢驗。醫管局前日起，亦為院舍或精神科病人抽樣檢驗，以及為有流感症狀的住院病人做病毒篩查。張又說，昨日已向私家醫生發信，提醒私家醫生增加病毒檢測量，即使病徵輕微的病人都進行化驗。

對於本港再現社區感染，張竹君承認社區有隱性傳播鏈，「不排除陸續有個案出現，更可能有社區大爆發。」食物及衞生局副局長徐德義又呼籲市民有心理準備，疫症會持續變化，但認為現階段暫時無必要再收緊早前放寬的防疫措施。

此外，北區醫院的隔離病房負壓系統，分別於本月八日及十日出現故障，醫管局總行政經理何婉霞昨日透露，該院一個單人病房的負壓設施前晚又再出事，當時病房內有一名需隔離病人，但非確診病人，該病房已經停用，並促機電署徹底調查事故及提交報告。目前該院有一名確診病人在一間隔離病房留醫，該病房運作正常。

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