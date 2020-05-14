探射燈：疫情壓力大　精神病露宿者趨增

有組織曾於2011年就露宿者精神健康進行調查，發現近60%露宿者有不同程度的精神病病徵，但未見政府為他們提供支援。近10年過去，情況依舊沒有好轉。近期經濟不景，加上疫情壓力，有關注露宿者的義工發現，愈來愈多露宿者精神出現問題，而且有年輕化趨勢。

「佢哋（露宿者）會自言自語，或者周街係垃圾桶執嘢食。啲人見到會通知我，我就會買飯畀佢哋。」街頭義工周樹德指，懷疑患精神病的露宿者數目在疫情下顯著增加，而且患者愈來愈年輕，但他無法確定原因。他指精神病露宿者往往單獨行動且居無定所，被人發現患有精神病而送往醫院時，又會表現得十分正常，令醫生無法開出證明，阻礙治療。

「政府得個講字，都無實際行動。」周樹德批評政府雖有相關政策及部門協助精神病露宿者，但並沒有直接接觸有關人士，無法提供最適切及持續性援助。

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