探射燈：紓困唔到位　失業大軍流離失所

上月公布的失業率創9年新高，攀升至4.2%。受疫情影響，打工仔被迫減薪、放無薪假，連帶兼職及散工等工作機會亦大減。有基層市民由於收入大減，無法承擔租金，被迫露宿街頭。關注團體擔心露宿者人數急增，批評政府的紓困措施支援不足。

「有4、5位街坊講番，佢哋連下個月租都未必畀到！」關注基層住屋聯席組織幹事朱詠妍指不少基層市民近月要面對開工不足、放無薪假或失業等情況，她擔心未來有更多人因為無法繳交租金而被迫露宿街頭。朱批評目前紓困措施未涵蓋失業人士或放無薪假打工仔，而申請綜援手續繁複，又非所有受影響的人都符合資格。她促政府盡快成立短期緊急援助金，以解市民燃眉之急。

「其實我依家都仲聽到有劏房戶被加租。」朱又指租金高昂，租金開支佔基層市民每月收入的大部分，但部分業主仍「疫市」加租，該團體過去曾多次倡議港府設立租務管制及租金津貼，但政府一直未有落實。她希望港府能夠正視基層市民的住屋問題，以免將來再有同類型情況發生。

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