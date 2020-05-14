消委會：逾9成能量棒高糖　食1條要跑5公里抵銷

小食棒及能量棒被視為健康食品，是運動愛好者的首選小食。惟消費者委員會檢視市面38款能量棒及小食棒產品的營養標籤，發現逾9成樣本屬「高糖」、逾3成屬「高脂」。而兩者形貌相似、營養成分亦相近，容易被混淆甚至有被誤導之嫌。消委會提醒，食1條能量棒需要跑5公里抵銷，消費者須注意這類食品的營養含量，特別是糖和脂肪含量，以免墮入高糖、高脂的陷阱，健身不成反而導致肥胖。

消委會檢視了12款能量棒及26款小食棒的營養素含量，包括能量、蛋白質、總脂肪、糖分及膳食纖維，發現樣本間的差異頗大。38款樣本中，除1款能量棒標示的糖分為0克，其餘幾乎所有樣本每100克含糖量由11.3至53克，當中逾9成達到食物及安全中心的「高糖」水平，即每100克超過15克糖，而糖含量最高的1款樣本為Overstims的 Blueberry Almond Vanilla Bar，每100克含53克糖，更高出參考水平2.5倍！

值得注意的是，即使沒有添加糖分的5款樣本中，除糖分為0克的能量棒樣本外，相信其餘樣本的糖分主要源自乾果中的果糖，但水果雖含天然糖分，當水分被抽乾後，乾果內的果糖會濃縮，而且其飽腹感比新鮮水果低，若小食棒含大量乾果，或會在不經意下攝取過量糖分，故進食時仍需注意食用分量。

脂肪含量方面，38款樣本的總脂肪含量由每100克含4.1至42.5克脂肪，其中逾3成，即12款的總脂肪含量更超過食安中心的「高脂肪」食物參考水平，即每100克超過20克脂肪。高脂肪的食物不易消化，運動前進食可能會影響運動時的表現。

另外，能量棒一般聲稱可於運動前、運動期間或運動後補充身體所需的能量。38款樣本每條可提供的能量介乎64至290千卡。一個體重55公斤的成年人進食一條能量棒或小食棒後，需要步行約1至4.5公里（約20至90分鐘），或跑步約1.1至5公里（約8至38分鐘），才可以消耗從中攝取的能量。因此，消委會建議，消費者應根據所進行的運動強度，才決定是否需要進食此類食品補充能量。