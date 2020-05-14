消委會：離線觀看下載次數或有限　留意影片保存期限免浪費金錢

不少巿民會預先下載影片以便隨時離線觀看，惟消委會調查發現有訂閱平台會額外收取每月38港元或每集2港元（需簽訂12個月合約），以啟動離線下載功能。而訂閱制平台的影片非無限下載，1個平台的每部影片每年只能下載不多於2次；2個平台部分影片的下載次數有限。消委會提示消委者宜留意平台有否限制影片的下載次數及保存期限。

此外，所有訂閱制平台對離線影片設有保存期限，由48小時至30天不等；4個平台更在開始播放離線影片後，保存期將縮短至48小時。消費者提醒消費者下載影片前，宜留意影片的保存及觀看時限，過早租借或下載電影而未有及時收看，有機會浪費金錢。

消委會指儘管購買串流平台服務的手續簡單，但向第三方提供個人資料時，應留意相關要求是否合理，以及個人私隱會否受到保護。消委會亦發現1個平台僅提供海外地址及海外傳真供消費者聯絡，消費者或難以短時間內取得客戶服務的協助及跟進。

除了付費的影視串流平台外，網上常見一些提供本地或海外電影及劇集的免費平台。然而，這類免費點播串流服務的合法性成疑，容易誤墮侵權行為。消費者應謹慎選擇影視串流平台，並可考慮消委會的提示。