消委會：65%冷氣機製冷不達標　能源評級或跌至4級

夏天將至，人人都在家中開冷氣機消暑。消委會今（１４日）公布有關冷氣機的測試結果，發現有6成半的「3/4匹」的窗口式冷氣機，製冷量較聲稱的略低，相差0.1%至2.2%，若根據年底生效的新標準計算，全部15款獲測試冷氣機會由現時的1級能源效益標籤下跌至第4級。

消委會測試市面上15款俗稱「3/4匹」的窗口式冷氣機，售價由2580港元至3780港元不等，當中亦首次測試2款採用較環保的R32雪種機款，「Panasonic」CW-N719JA及「樂信牌Rasonic」RC-N719J。消委會測試其製冷量、能源效率、寧靜程度、送風量等。

全部冷氣機樣本聲稱製冷量為2.0至2.2千瓦，數值愈高表示製冷速度愈快，惟10款樣本的製冷表現較低於聲稱的0.1%至2.2%，差距最大的是「威士汀White-Westinghouse」WWN07CMA-D，但仍符合「產品能源標籤實務守則」等指標。另外，雖然各樣本表現有所不同，但估算各樣本在同一環境下每年所需的電費相差亦不多於32港元。

雖然現時全部樣本的能源效益標籤均標示為1級，而結果亦符合現行評級標準。然而，隨着機電工程署正擬提高窗口式冷氣機的能源效益標準，並預計在今年底起生效，窗口式冷氣機的能源效益級別將與分體式冷氣機看齊，能源效益值必須在4.50或以上才屬1級，低於3.15而在2.80或以上的都屬4級，今次測試的全部樣本均獲3.02至3.14不等，在新的評級標準下會下跌，全部僅獲4級。

另外，消委會又發現，不同品牌冷氣機在保用期過後的每年續保的費用有所不同，由420港元至870港元不等，另在保養期內，服務安排及收費同樣懸殊，洗機服務費用最貴為1200港元，洗1次冷氣機便相等於原來機價的34%至46%，亦有代理商會在保養期後大幅調高洗機服務收費近1倍。

消委會研究及試驗小組副主席雷永昌提醒市民，冷氣機的保養費會成為另一開支，購買冷氣機時不應只比較價錢，亦要考慮日後的售後開支。他又建議，市民每月應清洗隔塵網1至2次，另將溫度設定於攝氏25.5度，利用風扇對流來加強空氣循環，來確保冷氣機的耐用性。