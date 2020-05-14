消委會：逾半膠鑊鏟雜質釋出量超標　1款高溫下熱熔變形

消委會測試發現逾半膠鑊鏟在酸性環境下釋出過量雜質，1 款在高油溫下變形。

膠鑊鏟雖然價廉且輕巧，方便使用，但消費者委員會測試發現，有膠鑊鏟浸入高溫的油內，1分已鐘變形，逾半測試樣本在酸性環境下，亦會釋出過量雜質，攝入後或會影響健康，消委會促請相關部門參考各地針對與食物接觸物料的安全監管，檢視及研究是是否需要加強監管。

消費者委員會測試17款中式膠鑊鏟，售價約介乎12至99港元。測試項目包括鏟頭塑膠部分的耐熱程度，並參考較嚴謹及全面的歐洲有關與食物接觸物料EU10/2011的測試方法進行食物安全測試，檢測各樣本的雜質、初級芳香胺、尼龍單體己內酰胺，以及己二胺的釋出量。

全部樣本都有標示耐熱或最高可用溫度，由180℃至260℃，結果5款樣本的表現未如理想，其中1款浸入熱油1分鐘內，已即時熱熔變形，未能符合其標示可承受最高溫度220℃；2款於測試後出現輕微變形、1款出現起泡情況，另1款則輕微變色。煮食時，消費者應避免養成將膠鏟放在熱鍋中的習慣，以免損壞或加速老化產品。

檢測亦發現逾半樣本(9款)用於烹煮酸性食物，以及3款在烹煮含酒精食物時釋出的雜質量超出歐洲標準規限，另有5款樣本檢出初級芳香胺，不符合歐洲標準要求。

當中雜質釋出量最高超標達11倍的樣本，同時檢出初級芳香胺含量高達9.7mg/kg，總評僅獲1.5分。部分初級芳香胺有潛在令人類患癌的風險，或可透過廚具、食物包裝等遷移至食物。

至於3款未能通過模擬烹煮含酒精食物的測試，在浸泡於10%乙醇時的雜質釋出量，由12 至14mg/dm2，超出歐洲的標準規限（10mg/dm2）。有3款樣本檢出己內酰胺，含量由6至 9mg/kg，符合歐洲標準的要求（15mg/kg），接觸尼龍單體己內酰胺或己二胺可能會刺激皮膚、眼睛及呼吸系統。

消費者提醒選購及使用膠鑊鏟時，應避免長時間接觸熱油、酸性或含酒精食物，或置於煮食器皿內與食物一同加熱；如需油炸或在加熱過程中長時間攪拌食物，應選用木製、竹製或其他適用的廚具。