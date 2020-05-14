中大創新免疫治療醫肺癌　利用人體基因編輯技術

肺癌的症狀不明顯，病人確診時往往已屆晚期，死亡率高，成為頭號癌症殺手。中文大學醫學院聯同四川大學進行全球首個利用人體基因編輯技術作為晚期肺癌治療方案，發現修改患者的免疫細胞T細胞再輸回患者體內，能有效恢復身體攻擊癌細胞的能力，中大形容此種新形式的免疫治療，為肺癌免疫治療揭開革命性的一頁。相關研究結果已在國際權威醫學期刊《自然醫學》發表。

肺癌目前是全球最多人罹患的癌症，亦是本港頭號癌症殺手，為第二常見癌症，每年新症逾4000宗，當中超過80%為非小細胞肺癌個案。

中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦表示，人類免疫系統的T細胞表面有一種叫PD-1的蛋白，當它與癌細胞的PD-L1結合，腫瘤就能夠避過免疫系統的攻擊。現時針對晚期非小細胞肺癌患者的一線免疫治療是以antiPD-1為藥物，抑制癌細胞與PD-1蛋白結合。

他說，團隊正以同一理論，利用CRISPR技術編輯T細胞，令PD-1不能在T細胞上運作。團隊於2016至2018年間，招募了22名晚期非小細胞肺癌患者參與研究，患者們曾試過多線的治療方案，俱成效不佳。

是次參與者當中，有17人體內有足夠的T細胞可進行編輯，由於有5人病情後來出現變化，最後接受治療的共12人。研究人員先從患者身體抽取T細胞，以CRISPR技術編輯T細胞後再輸回患者身體，讓其於體內發揮作用，作為免疫治療。

接受治療的12位患者均無出現嚴重或致命的不良反應，出現「脫靶效應」的頻率只有0.05%，並不常見。當中治療反應最好的一位55歲女病人，在接受治療後腫瘤明顯縮小，無惡化期長達一年半時間。團隊認為有關結果確定以CRISPR基因編輯治療肺癌是可行及安全。莫表示，以CRISPR基因編輯技術結合T細胞治療目前仍在起步階段，但已為癌症免疫治療開展新的一頁。