專營的士條例草案恐難產　 張宇人：審議時間不足

政府提出引入專營的士的計劃困難重重。負責審議相關法例的立法會《專營的士服務條例草案》委員會主席張宇人表示，相信現屆會期完結前也未必能完成審議草案，會考慮提出中止委員會的工作，正詢問議員意見。

委員會由去年6月至今已召開3次會議，但受到新冠肺炎疫情影響，今年有2次會議需要取消，距離現屆會期完結餘下2個多月，張宇人指，委員會仍要進行120人的公聽會，及後還要處理草案的條文，以及議員可能提出的修訂，估計餘下會議時間不足，假如草案未能在今個會期內通過，將會失效，審議工作要在下屆立法會重新開始。

政府早在2015年11月已就推出專營的士的建議，諮詢立法會交通事務委員會，當局計劃批出專營權，讓承辦商推出不多於600輛可供網約的專營的士，政府將規定的士的車輛類型和車廂設施等，建議起錶收費36元，較現有的士貴近5成。

多名的士業界代表於今年初召開的首場公聽會中，表明反對引入專營的士，認為只會進一步打擊業界生意，加劇司機人手不足問題，要求當局撤回方案，並先改善行業質素及司機收入。

競爭事務委員會去年底曾質疑政府推出計劃，無助滿足公眾對改善的士質素的要求，又批評政府對現有的士過度規管，保障其免於市場競爭，促請政府為的士行業進行改革。