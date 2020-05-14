受示威疫情雙重夾擊　報販生意急跌促政府提供資助

新冠肺炎疫情令百業蕭條，全港報販大聯盟表示，過去一年受多場社會運動影響，令報販被迫提早關門，加上新冠肺炎疫情夾擊，人流亦大幅減少，報販生意嚴重受挫，部分更急跌8成。聯盟要求港府協助商戶度過寒冬，包括加強執法打擊私煙，又希望增加報販可銷售商品的種類，並提供多一次的防疫抗疫基金救亡。

全港報販大聯盟表示，受到疫情影響，市民不敢外出，人流大減，整體報販的生意大跌。雖然政府推出防疫抗疫基金，但每檔持牌報販只可申請一次性的5000港元資助，惟不少報攤有助手協助打理，認為當局應對報販助手額外發放2500港元資助。

聯盟又憂慮政府日後重開口岸，會令走私活動急增，私煙問題又再湧現，進一步打擊報販生意，促港府屆時要加強搜查入境旅客行李，包括掃描行李，防止有人將私煙偷運入境，以及加強巡查售賣私煙嚴重的區域。

聯盟又指，現時報檔只能出售12種特定物品，希望政府可增加報檔可販賣的商品，讓報販有更大空間營商。