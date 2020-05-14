衝燈撞傷人判監年半　女保安上訴獲大幅減刑

上訴庭今日判一名危駕傷人罪成的上訴人，大幅減刑2/3。

一名咖啡店女保安主任，3年前駕駛電單車駛經行人過路處時，無及時發覺交通燈轉紅，收掣不及衝過過路處，撞傷一對正依燈號橫過馬路的夫婦。她前年在區域法院被裁定危險駕駛導致他人嚴重受傷罪成，被判監18個月及停牌2年。她不服申請減刑，上訴庭今（14日）頒發書面判決，下令將她的刑期減至6個月。不過因她在服刑不足2個月後便獲准保釋等候上訴，故她仍須返回監獄服刑。

本案上訴人關韻琪(37歲)，於2017年11月19日在大角咀道天主教小學外的行人過路處，撞傷一對夫婦，婦人被撞至右足踝脫骹，需要兩次接受緊急手術及留醫7天，其丈夫則頸背輕傷需留醫3天。

上訴人同時申請推翻定罪及減刑，不過上訴庭僅受理其減刑申請。上訴庭副庭長楊振權在判詞表示，危險駕駛可導致嚴重傷亡及經濟損失，在案情惡劣的案件須判處阻嚇性刑罰，就算犯事者以前品格良好，沒有犯罪紀錄，一般都不足以說服法庭判處非即時監禁。而在量刑時，危駕的惡劣程度與意外造成的後果，都是要考慮的因素。

副庭長指一般牽涉有人死亡的案件，量刑起點應為12至18個月監禁。以本案案情論，上訴人因未有及早察覺交通燈轉了紅色，而收掣不及衝過過路處，而不是蓄意衝燈。而她當時車速只有30公里，並無超速。

此外，案中女傷者傷勢不算嚴重，其後已完全康復，可以如常走路。綜合上述因素，上訴庭認為原審的判刑屬過重，適當的量刑起點為10個月。法庭因其良好背景可減刑3個月，此外，由於本案已困擾上訴人一段長時間，且要她重返監獄會造成額外因擾，故再酌量減刑1個月，最終刑期定為6個月。