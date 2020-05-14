男童染肺炎鏈球菌亡　專家證人指診斷不容易

兒科醫生莫子慈在2013年為一名年僅23個月大男童診症時，疑未有及早診斷出他感染肺炎鏈球菌，導致失救死亡，醫務委員會今日(14日)繼續進行紀律聆訊，上午聆訊主為專家證人作供，並排期在今年7月30日及8月1日再審。

莫曾為死者處方氣管擴張藥物，專家證人林醫生指有關藥物主要治療呼吸道感染，例如哮喘及小支氣管炎，而上呼吸道感染大多是病毒感染，小部分是細菌引起，例如喉嚨發炎及鼻竇炎等。他又指醫學上沒有100%，通常會用X光檢查病人有否肺炎，但早期肺炎是X光檢測不到，林同意感染肺炎鏈球菌後可以惡化得很快，又同意診斷幼兒有肺炎是不容易。

林解釋指，發燒是肺炎的病徵之一，但仍需要進行其他化驗及檢查，包括測量心跳、心電圖及「夾手指」等，又指維生指數包括患者的心跳、體溫、呼吸速度、血壓及血含氧量等。

聆訊上進一步披露案情，指死者於2013年6月16日11時45分，被送入威爾斯親王醫院，當時血壓為170及每分鐘40次呼吸，林認為呼吸速度對23個月幼兒來說是快，「啱啱好擲界」；至於血含氧量方面，1分鐘供6公升氧氣，血含氧量達94%，情況屬不理想。他指，血含氧量不足的病人呼吸會急促和用力，面色呈灰黑狀，嚴重會死亡。

死者母親曾指死者氣促情況發生於2013年6月15日之前，與莫說法不同，林認為若莫醫生說法無錯，即氣促發生於6月15日之後，其診斷是達到合理水平，但林又指「即使係(每分鐘呼吸)38下都要留意其他(情況)」。

林認為不論如何，維生指數的檢查「一定要有」，雖然不是所有診所都有儀器可以測試所有維生指數，但醫生仍可臨床診斷。林又指2016年前沒有指引如何測試幼兒有否肺炎，但「唔一定要有指引醫生先知點做嘅」。