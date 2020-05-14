欠政府訟費遭申請破產　郭卓堅不服再提司法覆核

「長洲覆核王」郭卓堅早前因被指拖欠政府多宗司法覆核案件的訟費，被律政司司長入稟高院要求法庭頒令郭破產，案件將於7月8日提訊。郭今早(14日)到高院就被要求頒令破產一事申請司法覆核，指特首林鄭月娥違反2018年曾於立法會稱不會向貧苦人家索取訟費的承諾，及指律政司司長鄭若驊在此事上違反宣誓擁護《基本法》的誓言。據郭提供的文件顯示，政府就4宗案件共追討郭156萬多港元的訟費。

郭卓堅在入稟狀中，將林鄭月娥及鄭若驊列為答辯人。郭要求法庭頒令指兩名答辯人不守承諾及違反《基本法》，且要二人負上法律責任。

郭於入稟狀指自己一直擁護《基本法》賦與他的權利，並有權向政府提出訴訟。他指林鄭於2018年6月在立法會回答議員提問時，曾稱清貧人士欠政府債務時，如無力清還政府是不會逼其還債免他們陷入困境，政府現時向他追討訟費，正是違反了當時的承諾。

郭又稱他過往提訴訟是根據《基本法》給予之權利爭取公義，他認為鄭若驊逼他破產，是違反了她就職時稱要擁護《基本法》的誓言。