預算案撥款最後辯論　梁美芬斥泛民阻礙全民派錢

立法會大會今日(14日)繼續審議《2020撥款條例草案》(即財政預算案)，並進入最後一個辯論環節，以說明整體是否支持條例草案。議員梁美芬承認，對很多政策局都有不滿，並點名批評律政司、教育局、食物及衞生局、公務員事務局，要求局方作出改善，但她指不會跟民主派一樣，以反對預算案的方式去表達訴求，認為是無補於事，亦令市民有機會不能在艱難的市道下享受派1萬港元的政策。

此外，梁又反駁教育界議員葉建源抱怨教育界撥款不多，並提到有學校老師錯誤教導鴉片戰爭歷史，指近日更有考評局高層在社交平台發表「沒有日本侵華，沒有新中國」的言論，形容言論令她感到震驚。梁更反問民主派人士「若司徒華翻生見到老師咁教學生，又情何以堪？」。

至於議員李慧琼則關注派1萬港元的進度，指今早曾再度向司長反映要在預算案通過後「盡快派、立即派」的訴求，惟獲得的回覆是勞福局局長羅致光不接納要求，李對此表示非常遺憾。

議員郭家麒則反對支持預算案通過，認為全數削減官員薪金的多條修正案遭否決不能接受，形容特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊等政府高官是「廢官」，應該要廢他們人工才對。會議下午待續。