涉誘被姦女事主不作供　兩男將於區院受審

男商人趁生意拍檔醉酒強姦，去年經審訊後被裁定強姦罪罪成，判囚5年4個月。審訊前卻爆出有人疑出錢勸阻證人出庭作供，繼一名公事董事早前遭起訴後，再多一名裝修工被控作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，兩宗案件同於今日（14日）在沙田法院提訊，控方申請將2案合併獲批，將於6月2日轉介至區域法院提訊，被告均獲准保釋。

兩名被告分別是60歲的陳偉強，他報稱是公司董事；以及45歲的陳昌國，他報稱任職裝修工。

陳偉強被控於2019年8月4日及10月21日，分別游說男子湯志偉協助誘使X在上述案件中不出庭作供，並聲稱會給20萬港元報酬予湯。

陳昌國則被控於2019年9月30日，透過湯志偉勸阻X，藉此尋求勸X不要在黃國興的強姦案審訊中，作出針對黃的證供。

案中所提及的強姦案發生在2018年11月，33歲商人黃興國，被指趁任職鐘錶銷售員的生意拍檔在船上飯局中醉酒之後，帶她返家及強姦。黃否認一項強姦罪，案件在2019年12月10日於高等法院開審。陪審團最終以5比2大比數裁定被告罪名成立。