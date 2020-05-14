研究證人會傳新冠病毒給寵物狗　貓隻間可播毒　

香港和美國紐約州先後出現寵物感染新冠肺炎的病例，港大病毒學家裴偉士領導一項研究，分析出現於本港的全球首2隻染病寵物狗，發現狗隻體內的新冠病毒基因，與主人的一致，證明人類可以傳播新冠肺炎予其他動物。有關研究刊於《自然》科學期刊。

研究指出，動物和人類一樣，若細胞的ACE2受體愈多，感染新冠肺炎的機會愈大，但目前未有證據顯示動物之間可以互傳新冠肺炎病毒。香港其中一個個案涉及一隻受感染的2歲德國狼狗，牠在主人家中與另一狗隻同住，但另一隻狗未有受感染，而2隻狗都沒有出現症狀。

研究亦認為，目前未有醫學實證證明寵物會把病毒回傳給人類，但研究認為應作進一步研究，以了解蝙蝠等動物最初如何傳播新冠肺炎給人類。

另外，美國威斯康辛大學一項研究指出，從人類身上感染新冠肺炎的無症狀貓隻，可將病毒傳給其他貓，擔憂這些貓或重新將病毒傳染給人。該研究周三（13日）刊登於美國期刊《新英格蘭醫學雜誌》。

研究人員把從人體提取的新冠病毒移植到3隻貓上，之後將每隻受感染的貓分別與另一隻健康的貓放在同一空間，5日後，3隻健康貓均受感染，實驗中的6隻貓均無出現症狀。研究指出，有必要進一步調查人與貓之間的感染傳播鏈，不過目前未有證據證明動物有份傳播新冠病毒，強調人與人之間的傳染是新冠肺炎全球大流行的主因。

美國疾病預防及控制中心（CDC）則表示，鑑於已知的資料，受感染寵物將病毒傳染給人的機率偏低。美國獸醫協會亦指，通過在實驗室刻意讓動物染上病毒的做法，並不能意味牠們在自然條件下也一樣容易受感染。