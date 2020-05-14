政府擬撥12億推基因組計劃　料年底前開展前期工作

政府在2018年《施政報告》中提出推行香港基因組計劃，基因組督導委員會於去年向政府提交報告並提出建議。食物及衞生局今(14日)舉行記者會，公布香港基因組醫學發展策略，包括預留12億港元撥款，在6年內推行香港基因組計劃，分兩階段檢測2萬宗個案，並長遠建立大型衞生數據庫，提升針對本地人口特有疾病的研究，及將相關基因組數據應用於臨床治理及研究。

政府於本月成立由政府全資擁有的公司「香港基因組中心」負責協調推行計劃，中心即將開始招聘，料於年底前開展前期預備工作，而臨床工作則由香港兒童醫院、瑪麗醫院，及威爾斯親王醫院負責。

為加強遺傳及基因組臨床服務，醫院管理局及衞生署會研究開設專責職位，包括臨床遺傳學醫生等，並以兒童醫院作進要的培訓基地。政府未來會估算人力需求，支援舉辦相關培訓課程；醫學專科學院亦會統籌專科培訓事宜。

基因測試普及化後，或會被用以保險及就業用途，政府擬原則上限制使用基因信息作保險用途，例如透過保險業守則規管，以及會加強僱主及僱員就防止基因歧視作公眾教育。

市面上有多種供消費者購買的基因檢測，政府將加強規管與健康有關的基因檢測，例如在宣傳品和標籤上列明檢測在臨床有效性及功用上的證明與局限。