經理多年前非禮表妹　律政司指判感化過輕提覆核

一名現年31歲的金融界女高層，3年前受#Me Too運動啟發，報警指年長她7年的表哥，在她7至8歲時持續非禮她逾30次。該名任職銀行經理的表哥前年於裁判法院被裁定3項非禮罪成，被判接受12個月感化。律政司不滿判刑過輕申請覆核。不過上訴庭就在今（14日）頒布書面判詞，指本案雖屬輕判，但改判重刑並不符司法公義，故駁回律政司的申請，維持原判。

律政司一方在上訴聆訊中，指被告的行為違反誠信，破壞家庭成員的互信。而女事主被非禮時年僅7歲，當時更遭被告威嚇要隱瞞事件，她至今仍受當年的事件影響，有抑鬱、睡眠困難及創傷後遺症，要接受心理治療。

律政司認為判感化令未能反映案情的嚴重性，亦不足以起阻嚇作用和表達社會對罪行的不滿，亦反映不了事主及其家人所受的寃屈。

雖然上訴庭同意非禮兒童是非常嚴重的罪行，但就不認同本案涉及違反誠信。而原審裁判官在判刑時，亦已考慮了事主被侵犯後的狀況，加上被告停止非禮行為後，跟事主一直維持極好關係，因此裁判官才會說事主對被告沒有明顯的恐懼、陰影或刻意迴避。

上訴庭續指出，被告犯案時未滿15歲，若他當時就受審被判罪，被判入獄的機會亦不高，而他之後沒有再犯法，且已結婚生子並有穩定理想的工作。如現在改判他入獄，不但會破壞了他改過自新的努力，亦會令他前途盡毀，對他的家庭帶來破壞性的後果。況且本案是在事發20年後才被舊事重提，裁判官將此點作為減刑因素亦屬合理。