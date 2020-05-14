有線電視要求全體員工每月放2日無薪假　為期6個月

有線電視今(14日)要求員工未來6個月參與無薪假計劃。消息指，有線寬頻通訊有限公司要求員工在今年6月至11月期間放無薪假，每名員工每月需放2日無薪假、合計12日。

據悉，該公司承諾，2021年和2022年會向受影響員工補回12日額外有薪「大假」，原則上每半年可多3日大假，而額外的大假必須在該段時間內放取，不可折現或換成其他補假。如員工在明年6月時離職，已放的額外假期亦會被扣回，人事部稍後會出正式通知。

至於無薪假工資計算方法，會按底薪及當月日數而定，例如6月有30日，扣除2日無薪假後，即扣減約6.6%人工，津貼則不受影響，而強積金會按扣減人工後計算，已提出離職或懷孕的員工均不受無薪假影響。

有新聞部員工表示，自從公司易手之後，新聞部資源已不斷緊縮，人手不斷流失，但工作量與日俱增，「10個煲得1個蓋，工程人員要兼任攝影師及車長，記者亦要兼任剪片、攝影等」，有感共度時艱只有基層員工，而高層從無宣布帶頭大幅減薪。

該員工指所謂往後半年的無薪假將分2年補回，每半年放3日，認為根本無補於事；憂心情況半年後未有改善，而先不論員工會否再留2年，但按機制此假期既不可補錢，亦不可用作通知期辭職，被扣減的薪金永遠不可取回。

有線寬頻通訊有限公司回應指，全球經濟因新型冠狀病毒疫情持續大受影響，因此宣佈2項員工假期安排計劃，全體員工由下月開始需每月放取2天無薪假期，為期6個月。發言人指集團重視員工及人才，為感謝員工的付出，將於未來2年發放酌情假期予員工，期望員工能與集團共度時艱，並感謝員工的體諒。